Заградительные знаки со световой индикацией: применение на дорогах

Ремонтные и аварийные службы используют множество средств для обеспечения безопасности проводимых работ на дорожном полотне. Главным в этом случае является заблаговременное предупреждение водителей и других участниках движения о препятствии на пути следования, которое необходимо объехать. Исходя из этих параметров, заградительные знаки со световой индикацией являются наиболее эффективным средством для обеспечения безопасности на время проведения дорожных работ.

Заградительный знак со световой индикацией – это конструкция с переносным каркасом, в который вмонтирован светодиодный указатель, а также система светодиодных импульсных стрелок, указывающих направление объезда препятствия. Благодаря мощной подсветке всех элементов знака, он обеспечивает возможность проведения дорожных работ в ночное время и в неблагоприятных погодных условиях. Дополнительно конструкция покрывается светоотражающей пленкой, для стабильной работы даже в случае недостатка электропитания.

Указатель со световой индикацией виден водителям транспортных средств со значительного расстояния, при приближении к месту проведения работ. Наиболее часто на нем размещаются знаки направления объезда (стрелки), а также знак «Дорожные работы», дополненный светодиодными указателями. Таким образом, участники движения могут перестроиться на соседнюю полосу и объехать препятствие по разрешенному на данном участке маршруту.

Для дорожных служб преимущества такого оборудования также очевидны – оно обладает сниженным энергопотреблением в отличие от обычной сигнальной подсветки, а также легко транспортируется с места на место. Заградительный знак со световой индикацией можно монтировать как непосредственно на дорожное полотно, так и на кузов спецтехники. Согласно правилам размещения, его рекомендуется устанавливать на расстоянии 10-12 метров от начала строительной площадки.

Тем не менее, купить заградительные знаки со световой индикацией, предлагает далеко не каждый производитель стандартных указателей. Для их изготовления важно подобрать влагостойкую и устойчивую к повреждениям пленку, а также комплекс долговечного светодиодного оборудования, не требующий специального обслуживания. На данном сайте Вы можете заказать знаки со световой индикацией и другие указатели, произведенные по ГОСТ, с доставкой по России.