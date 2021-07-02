Как проверить автомобиль по вин-коду?

Много водителей задаются вопросом, для чего нужен вин-код автомобилю, и для чего нужна проверка по этому номеру. Перед тем как приобрести машину — в первую очередь узнайте ее VIN номер.

Проверка вин-кода перед покупкой в базе данных стоит дёшево и занимает несколько минут. Если вы человек осторожный, авто проверка поможет избежать неприятных ситуаций и неудачно выбрать автомобиль без потери денег.

Почему важна проверка VIN-номер перед покупкой?

С расшифровкой и проверкой вин-кода в базе данных, пользователь получает много полезной информации о подержанных автомобилях и может сравнить информацию с данными, указанной в рекламе. Любую неточную информацию можно объяснить, и если описание транспорта не соответствует реальной ситуации, пользователь может прочесть отчет об истории автомобиля — возможно, это защитит от неблагополучной покупки.

Проверка авто по вин-коду поможет определить:

Откат одометра машины. Основываясь на полной истории, можно легко определить, надежный ли текущий пробег транспорта.

Столкновения и аварии. Здесь можно узнать, случались ли столкновения или повреждения. Благодаря расшифровке VIN номера, можно узнать, был ли автомобиль участником дорожного происшествия.

Кражи. Несомненно, покупка украденной машины плохая инвестиция.

Изменения в серийном оборудовании. Здесь можно найти информацию, какая должна быть копия оригинального оборудования.

Если автомобиль полностью прошел проверку по вин-коду, и в истории нет каких-либо нюансов, тогда можете подумать о покупке. Если вас что-то настораживает в отчёте, лучше не иметь дело с владельцем транспорта и поискать что-то другое. Ведь вы платите не малые деньги за транспортное средство.

Как расшифровать VIN-код автомобиля?

Каждый транспорт получает уникальный идентификационный номер на производстве. Расшифровка VIN номера является самым надежным способом получить всю детальную информацию об машине. Но как же его расшифровать? На самом деле это не так сложно, как кажется. Итак, приступим. Как известно, вин-код складывается из 17 символов. Согласно стандартам, первых три символа (так званый индекс производителя) состоят из букв и цифр, зафиксированных за определенной страной.

От 4 до 9 символа имеет название описательная секция вин-кода. В этой части кода можно опередить модель и модификацию транспорта в соотношении с конструкторской документацией. Последняя, отличительная секция, состоит из 10 по 17 символы. Но следует выделить, что последние 4 символа — это всегда цифры. Здесь описывается, какого года выпуска автомобиль, где собирался и серийный номер автомобиля.