ГИБДД в 2022 году начнёт использовать приборы для моментального выявления пьяных

Глава ГИБДД Михаил Черников заявил о том, что ГИБДД начнет закупать новое оборудования, позволяющее выявлять нетрезвых водителей прямо на дорогах.

Об этом представитель ГИБДД рассказал в радиоэфире «Милицейской волны», сообщив, что уже в 2022 году они начнут использовать приборы для моментального выявления пьяных.

Подобное оборудование используют во многих странах мира, причем приборы успешно применяются, улавливая пары алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В нашей стране такие устройства должны появится в следующем году.