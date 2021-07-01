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ГИБДД в 2022 году начнёт использовать приборы для моментального выявления пьяных

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Глава ГИБДД Михаил Черников заявил о том, что ГИБДД начнет закупать новое оборудования, позволяющее выявлять нетрезвых водителей прямо на дорогах.

Об этом представитель ГИБДД рассказал в радиоэфире «Милицейской волны», сообщив, что уже в 2022 году они начнут использовать приборы для моментального выявления пьяных.

Подобное оборудование используют во многих странах мира, причем приборы успешно применяются, улавливая пары алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В нашей стране такие устройства должны появится в следующем году.

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