Новая генерация кроссовера была представлена на российском рынке в прошлом месяце, а теперь в компании сообщили, что модель встала на конвейер предприятия в Санкт-Петербурге.

Hyundai начал в РФ серийное производство Hyundai Creta нового поколения, которые до конца года планируется выпустить 20 тыс. экземпляров.

При этом актуальная версия модели уже снята с производства, и в планах кампании был выпуск 40 тыс. кроссоверов первого поколения.

Для запуска автомобиля потребовалась почти полная модернизация всех цехов, на что повлияло появление новых современных опций в машине, а также ее измененный дизайн.

На модернизацию производства компания потратила более 100 млн долларов. Отдельно стоит отметить, что для второго поколения кроссовера поставлять некоторые комплектующие будут 7 локальных поставщиков.