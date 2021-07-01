Главная » Новости

Hyundai начал в РФ серийное производство Hyundai Creta нового поколения

Просмотров 3 Опубликовано Обновлено

Новая генерация кроссовера была представлена на российском рынке в прошлом месяце, а теперь в компании сообщили, что модель встала на конвейер предприятия в Санкт-Петербурге.

Hyundai начал в РФ серийное производство Hyundai Creta нового поколения, которые до конца года планируется выпустить 20 тыс. экземпляров.

При этом актуальная версия модели уже снята с производства, и в планах кампании был выпуск 40 тыс. кроссоверов первого поколения.

Для запуска автомобиля потребовалась почти полная модернизация всех цехов, на что повлияло появление новых современных опций в машине, а также ее измененный дизайн.

На модернизацию производства компания потратила более 100 млн долларов. Отдельно стоит отметить, что для второго поколения кроссовера поставлять некоторые комплектующие будут 7 локальных поставщиков.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика