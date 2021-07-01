Компания Skoda отзывает в России 54 автомобиля Octavia и Superb

Отзывными в России стали автомобили чешской марки, реализованные в этом году.

Как сообщил Росстандарт, на сервис будет отправлено 54 автомобиля Octavia и Superb, в которых выявили необходимость замены передних подушек безопасности.

Замена требуется только в автомобилях, реализованных в стране в 2021 году.

Отмечается, что подушки безопасности не обеспечивают заданных производителем характеристик при срабатывании, что произошло из-за отклонений в производственном процессе.

Все работы в рамках отзыва будут проведены бесплатно для владельцев.