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Aurus планирует отправлять на экспорт 70% своих автомобилей

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Отечественный производитель премиальных автомобилей планирует 70% выпускаемых авто отправлять на экспорт.
Об этом сообщили в представительстве компании Aurus.

В пресс-службе отметили, что экспорт легковых транспортных средств марки Aurus будет осуществляться на Ближний Восток и в Северную Африку.

В будущем модели могут продаваться в Китае и странах Западной Европы.

Напомним, 31 марта в Республике Татарстан стартовало серийное производство Aurus Senat, сборку модели осуществляют в особой экономической зоне «Алабуга». Планируется ежегодно выпускать до 5 тыс. авто.

Aurus
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