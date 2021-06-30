Aurus планирует отправлять на экспорт 70% своих автомобилей

Отечественный производитель премиальных автомобилей планирует 70% выпускаемых авто отправлять на экспорт.
Об этом сообщили в представительстве компании Aurus.
В пресс-службе отметили, что экспорт легковых транспортных средств марки Aurus будет осуществляться на Ближний Восток и в Северную Африку.
В будущем модели могут продаваться в Китае и странах Западной Европы.
Напомним, 31 марта в Республике Татарстан стартовало серийное производство Aurus Senat, сборку модели осуществляют в особой экономической зоне «Алабуга». Планируется ежегодно выпускать до 5 тыс. авто.