Volkswagen представил обновленный хэтчбек Polo GTI 2022 года

Volkswagen через два месяца после показа стандартной версии хэтчбека Polo представила самую быструю версию модели.

В Германии прошла презентация обновленного хэтчбека Polo GTI. Эта модель получила дизайнерские решения позаимствованные у «гольфа» восьмого поколения, но технически осталась без изменений.

В Polo GTI появилась светодиодная полоска вдоль нижней части радиаторной решетки, а также светодиодная головная оптика.

Сзади добавили сдвоенные патрубки выхлопной системы и спойлер в верхней части пятой двери.

Узнать «заряженный» Polo можно будет по эмблемам «GTI» и тормозным механизмам красного цвета.

В салоне хэтчбека на передней панели разместили 8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, в качестве опции предложат 9-дюймовый экран и спортивные кресла.



Под капотом обновленного Polo GTI по-прежнему устанавливается 2,0-литровый 207-сильный агрегат с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Силовая установка позволяет «заряженному» хэтчбеку разгонятся до первой «сотни» всего за 6,5 сек. Максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке 240 км/ч.

Цены и старт продаж рестайлингового Volkswagen Polo GTI на европейском рынке озвучат позже.