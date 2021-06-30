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Volkswagen представил обновленный хэтчбек Polo GTI 2022 года

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Volkswagen через два месяца после показа стандартной версии хэтчбека Polo представила самую быструю версию модели.
В Германии прошла презентация обновленного хэтчбека Polo GTI. Эта модель получила дизайнерские решения позаимствованные у «гольфа» восьмого поколения, но технически осталась без изменений.

В Polo GTI появилась светодиодная полоска вдоль нижней части радиаторной решетки, а также светодиодная головная оптика.

Сзади добавили сдвоенные патрубки выхлопной системы и спойлер в верхней части пятой двери.

Volkswagen представил обновленный хэтчбек Polo GTI 2022 года

Узнать «заряженный» Polo можно будет по эмблемам «GTI» и тормозным механизмам красного цвета.

В салоне хэтчбека на передней панели разместили 8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, в качестве опции предложат 9-дюймовый экран и спортивные кресла.

Volkswagen представил обновленный хэтчбек Polo GTI 2022 года
Под капотом обновленного Polo GTI по-прежнему устанавливается 2,0-литровый 207-сильный агрегат с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Силовая установка позволяет «заряженному» хэтчбеку разгонятся до первой «сотни» всего за 6,5 сек. Максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке 240 км/ч.

Цены и старт продаж рестайлингового Volkswagen Polo GTI на европейском рынке озвучат позже.

volkswagen Volkswagen Polo GTI
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