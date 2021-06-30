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Более трети автомобилей KIA были проданы в кредит в мае

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В рамках программы KIA Finance и предложений банков-партнеров компании в прошлом месяце было реализовано более 27 тыс. автомобилей KIA.

В общих продажах на долю кредитных машин пришлось 34%. Среди автомобилей, оформленных в кредит, самой популярной стала KIA Rio, занявшая долю 43% от общего объема кредитных авто.

Стоит отметить, что общие продажи марки в России в мае составили 18 818 реализованных машин, что на 2,4 раза больше.

За период с начала года дилеры KIA продали 89 543 автомобиля, а это превышает результат 2020 года на 39%.

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