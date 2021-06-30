Главная » Новости

Volvo показала предвестника нового флагманского кроссовера XC90

Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

Volvo показала концепт-кар, который даст представление о новом поколении флагманского кроссовера XC90 и других моделей компании, относящихся к сегменту SUV.

Шведский автопроизводитель показал Concept Recharge — электрокар, созданный на специальной платформе с нижним расположением блока аккумуляторов.

В концепте сделали полностью ровный пол и растянули колесную базу, за счет чего салон получился очень просторным, а свесы автомобиля очень короткие.

В концепте отказались от центральной стойки, что сделало посадку в автомобиль максимально удобной.

Volvo показала предвестника нового флагманского кроссовера XC90

Скорее всего в серийных версиях электрических Volvo такого решения не будет. На крыше концепта расположен LiDAR, который будет в стандартном оснащении автомобилей компании.

Также шведские модели получат продвинутый комплекс безопасности, который позволит электронике контролировать органы управления автомобилем. Технические характеристики концептуального кроссовера пока не раскрывают.

Volvo показала предвестника нового флагманского кроссовера XC90

volvo Volvo Concept Recharge
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика