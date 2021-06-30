Volvo показала предвестника нового флагманского кроссовера XC90

Volvo показала концепт-кар, который даст представление о новом поколении флагманского кроссовера XC90 и других моделей компании, относящихся к сегменту SUV.

Шведский автопроизводитель показал Concept Recharge — электрокар, созданный на специальной платформе с нижним расположением блока аккумуляторов.

В концепте сделали полностью ровный пол и растянули колесную базу, за счет чего салон получился очень просторным, а свесы автомобиля очень короткие.

В концепте отказались от центральной стойки, что сделало посадку в автомобиль максимально удобной.

Скорее всего в серийных версиях электрических Volvo такого решения не будет. На крыше концепта расположен LiDAR, который будет в стандартном оснащении автомобилей компании.

Также шведские модели получат продвинутый комплекс безопасности, который позволит электронике контролировать органы управления автомобилем. Технические характеристики концептуального кроссовера пока не раскрывают.