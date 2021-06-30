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Mitsubishi L200 в мае был самым продаваемым новым пикапом в России

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Российские аналитики рассказали о самых востребованных на российском рынке пикапах по итогам и продаж в мае.

В прошлом месяце россияне купили 715 новых пикапов, а этот результат оказался на 76% выше, чем годом ранее.

Mitsubishi L200 в мае был самым продаваемым новым пикапом в России, который разошелся тиражом в количестве 293 экземпляра, а это в 5,2 раза больше.

Второе место в списке самых продаваемых занял УАЗ «Пикап» с показателем 165 экземпляров (+63%), а третий результат оказался у пикапа Toyota Hilux.

Он был продан в количестве 155 штук, что на 7% больше. Также аналитики добавили, что за пять месяцев этого года в РФ реализовали 3 407 пикапов, и за этот период лидерами стали Toyota Hilux (1046 ед.), УАЗ «Пикап» (968 ед.) и Mitsubishi L200 (964 ед.)

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