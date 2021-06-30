Отметку в 1 млн оформленных электронных паспортов транспортных средств в России преодолели в августе прошлого года, а по состоянию на февраль 2021 года показатель достиг 2 млн.

При этом недавно пресс-служба АО «Электронный паспорт» отчиталась, что в России уже оформлено 3 млн электронных паспортов транспортных средств.

Стоит отметить, что с ноября прошлого года электронные паспорта стали обязательными, тогда как ранее был так называемый переходный период, когда допускалось оформление бумажных ПТС.

Стоит отметить, что автомобилисты с бумажными ПТС имеют право продолжать их использовать и дальше, так как обязательный обмен его на ЭПТС не предусмотрен.

То есть ограничений сроками бумажных ПТС нет.