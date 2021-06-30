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КАСКО может не покрыть гидроудар двигателя автомобиля

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Всероссийский союз страховщиков разъяснил автовладельцам, что гидроудар не относится к страховому случаю.

После сильных дождей автовладельцы при попытке проехать затопленные участки рискуют получить так называемый гидроудар ДВС.

Также гидроудар можно получить, если попытаться завести силовой агрегат, находясь в воде.

Это является нарушением эксплуатации транспортного средства, а договор КАСКО не покрывает такие случаи.

Во Всероссийском союзе страховщиков отметили, что при попадании воды в ДВС автовладельцы могут не получить выплаты по страховке из-за нарушения требований по эксплуатации автомобиля.

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