Почему постоянно меняется рынок автомобилей

В настоящее время рынок автомобилей представляет собой один из важнейших элементов экономики любой страны. Поэтому необходимо понимать, вследствие чего на нем постоянно происходят изменения.

Факторы, влияющие на автомобильный рынок

Наиболее сильное влияние на рынок автомобилей производят экономические факторы. Они тесно связаны с политическими факторами. Примером могут служить следующие обстоятельства:

доступность кредитов для населения;

средний уровень доходов населения;

используемые технологии.

На рынок также влияют автомобильные новости, касающиеся следующих факторов:

развитие производства автомобильных компонентов;

состояние административно-экономического климата для малых и средних предприятий;

объем инвестиций в поддержание дорожной инфраструктуры на требуемом уровне;

состояние вторичного рынка авто;

изменения в сфере налогообложения;

внедрение эффективных технологий утилизации авто.

Прогноз на 2021 год

Эксперты Ассоциации европейского бизнеса полагают, что объем продаж новых легковых авто в России в 2021 году составит 1,632 млн штук. Это на 2,1% превышает показатель 2020 года, составивший 1,599 млн штук (-9,1% по отношению к 2019 году). В АЕБ ожидают стабилизации спроса в первом квартале 2021 года и укрепления во втором. Но на такие показатели получится выйти лишь в том случае, если в стране не будут введены новые локдауны из-за коронавирусной инфекции, а также если правительство продолжит стимулировать спрос на автомобили с использованием льготных программ. Помимо этого, производители сообщили о планируемом повышении цен на новые автомашины. В 2021 году одними из главных факторов, влияющих на стоимость авто, окажутся курс рубля к доллару США, стоимость импортных автодеталей и объемы государственной поддержки. Определенную роль сыграет и запуск электронного ПТС, что привело к росту корпоративных издержек. Если Минпромторг РФ примет решение о повышении утильсбора, автопроизводители неизбежно частично переложат свои затраты на потребителей. Таким образом, в 2021 году автомобильный рынок ждет высокая непредсказуемость, связанная с перебоями в поставках автомашин вследствие разрыва логистических цепочек и неравномерного заполнения складов.

Как видно из вышесказанного, на рынок авто влияет множество факторов, чем и объясняются его непрерывные изменения. В последние два года возросло влияние факторов, связанных с пандемией коронавируса, приведших к разбалансированности спроса и предложения.