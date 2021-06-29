Хэтчбек Volkswagen Golf в мае 2021 года снова стал бестселлером в Европе

Утративший на несколько месяцев лидерство автомобиль, снова возглавил европейский авторынок.

В мае 2021 года хэтчбек Volkswagen Golf снова стал бестселлером в Европе, после провала в январе, феврале и апреле, когда лидерами был Toyota Yaris и Peugeot 208.

В прошлом месяце Volkswagen Golf разошелся тиражом в количестве 23106 экземпляров, что лучше показателей аналогичного периода прошлого года на 75%.

Вторым в мае стал Renault Clio с результатом 19 593 ед., а это на 23% больше, чем годом ранее. Тройку лидеров замкнул Fiat 500 с ростом продаж в 2,6 раза до 18 342 штук.

На четвертой и пятой позиции оказались Volkswagen T-Roc и Toyota Yaris с показателями 18160 ед. (+85%) и 17373 ед. (рост в 2,3 раза).

В десятке самых продаваемых автомобилей в мае оказались: Peugeot 2008 (16369 ед., +94%), Peugeot 208 (15891 ед., +45%), Opel/Vauxhall Corsa (15715 ед., +68%), Dacia Sandero (15040 ед., +41%) и Skoda Octavia (14767 ед., +73%).