В гараже найден «Запорожец» с заводскими пломбами и в заводском консерванте

Обнаруженный вариант был разработан специально для людей с ограниченными возможностями.

Блогер Рома Uracco показал свою находку — ЗАЗ-968МД с заводскими пломбами. «Запорожец» 1992 года выпуска все время хранился в сухом гараже, и на нем сохранились свинцовые с завода пломбы. Пробег экземпляра составляет 81 км.

Показанный в ролике вариант имеет органы управления, разработанные для людей с ограниченными возможностями.

ЗАЗ-968МД является одной из модификаций, также Запорожский автомобильный завод производил версии МБ и МГ.

В движение ЗАЗ-968 приводится 1,2-литровым мотором мощность 41 л.с., который позволяет автомобилю разгонятся до 118 км/ч.