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70% автомобилей в РФ подпадают под экологические штрафы с 1 июля 2021 года

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Новые правила не позволят 70% автовладельцам въезжать в определенные части города, даже если транспортное средство является новым.
С 1 июля текущего года в силу вступают новые правила о запрете автомобилей с низким экологическим классом в зоны, определённые властями города.

В правилах уже появился новый знак «Зона с ограничением экологического класса» и если его пересек автовладелец нового автомобиля с неуказанным в документах экологическим классом мотора, то он может быть воспринят как Евро-0. За нарушение предусмотрен штраф 500 рублей.

Стоит отметить, что в Российском автопарке около 70% автомобилей не имеет указаний экокласса их моторов, а значит при въезде в экологическую зону они автоматически попадают под штраф.

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