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Volkswagen представил на рынке РФ новый универсал Passat Alltrack

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Volkswagen для российского рынка анонсировал новую версию универсала Passat. Речь идет о полноприводной вседорожной модификации с 220-сильным мотором.
Volkswagen Passat Alltrack будет доступен только с двухлитровым 220-сильным турбированным агрегатом, работающим с роботизированной семиступенчатой коробкой передач и системой полного привода.

Volkswagen представил на рынке РФ новый универсал Passat Alltrack

Полноприводный универсал будет отличаться бамперами и хромированными вставками на них, оптикой и динамическими указателями поворотов.

Также в Passat Alltrack на крыше будут установлены рейлинги.
В салоне «пятидверки» будет 8-дюймовый экран мультимедийной системы, 10-дюймовый экран виртуальной панели, беспроводная зарядка для смартфонов и трехзонный климат-контроль.

Volkswagen представил на рынке РФ новый универсал Passat Alltrack

Также модель получила адаптивный круиз-контроль, систему удержания автомобиля в полосе движения и помощник парковки. Комплектации и цены на Volkswagen Passat Alltrack автопроизводитель объявит позже.

volkswagen Volkswagen Passat Alltrack
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