Пригон авто из Америки в Украину

В Соединенных Штатах Америки автомобиль поистине не роскошь, а жизненная необходимость. Общественный транспорт работает только в крупных мегаполисах. В провинции если и есть автобусное сообщение, то прибытия очередного рейса можно ждать несколько дней. В Америке отсутствуют продовольственные супермаркеты в шаговой доступности. Чтобы запастись провизией, жителям Штатов приходится по выходным отправляться за город в гипермаркет.

Автомобильный рынок как США весьма развит и даже перенасыщен предложениями как американских, так европейских и азиатских производителей. Покупка машины в Америке обходится существенно дешевле, чем например, в Европе. А ремонт стоит дорого. Поэтому жители Штатов стараются менять поношенные автомобили на новые при первой финансовой возможность.

В результате на вторичный рынок США попадают миллионы практически новых автомобилей престижных марок, которые, если покупать новые в Украине, стоят поистине огромных денег.

Но не так давно появилось выгодное и полезное предложение – пригон авто из Америки. Машину престижной модели, в великолепном состоянии, можно купить многократно дешевле, чем если обращаться в местный автосалон за новой.

Кто осуществляет поставки автомобилей из США

Работают международные компании, которые организовали полный цикл подбора, приобретения, доставки автомобилей из США, как подержанных, так и новых.

Желающий приобрести автомобиль из Америки может посетить сайт сервисной компании и выбрать подходящие машину из каталога либо обратиться за помощью выбора к менеджерам.

Подбор автомобиля осуществляется с учетом персональных пожеланий клиентов и имеющихся денежных средств. Есть варианты на любой вкус и достаток.

После согласования контракта автомобиль грузится на корабль и доставляется в порт Одесса.

На месте по необходимости производится ремонт, тюнинг прибывших автомобилей, полная диагностика исправности и надежности транспортного средства. После этого новый владелец может начинать пользоваться машиной.

Риски приобретения машины в США

Риски возникают, если автолюбитель на свой страх и риск отправляется в Америку, не разбираясь в законах страны и особенностях местного рынка. Неопытные новички являются лакомой добычей для мошенников, которых множество в любых государствах.

Выбирая и приобретая автомобиль в США через посредническую международную компанию, не придется иметь дело с частными лицами, имеющими непроверенную репутацию. Владельцами парка подержанных автомобилей являются крупные страховые компании, а новые заказываются у надежных автодилеров.

Компания, осуществляющая приобретение и доставку автомобиля в США, предоставляет полные гарантии удовлетворения клиентам.