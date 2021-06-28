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Суперкар Audi R8 все же вернется на рынок России в 2022 году

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Модели Audi TT и Audi R8 покинули российский авторынок еще в 2019 году, и тогда сообщалось, что их продажи возобновлять в нашей стране не планируют.

Однако, как выяснили журналисты «Авторевю», суперкар Audi R8 все же вернется на рынок России и случится это в 2022 году.

Audi R8, продавался небольшими тиражами, например в 2018 году он был продан в количестве всего 7 экземпляров. Стоимость одного составляла 11,2 млн рублей.

На большие продажи с возобновлением поставок в компании не рассчитывают, тем не менее намерены его поставлять в страну.

В Европе сейчас продают второе поколение модели в кузове купе и спайдер с тремя установками разной мощностью.

В каких модификациях выйдет Audi R8 в России, а также их предварительная стоимость не раскрывается.

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