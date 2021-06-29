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Volkswagen до 2035 года откажется от выпуска машин с обычными ДВС в Европе

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Volkswagen намерен к 2035 году в Европе полностью прекратить производство автомобилей с классическими ДВС. Позже так компания поступит в Китае и США.

По словам директора по продажам Volkswagen Клауса Цельмера, компания намерена через 15 лет завершить производство легковых авто с двигателями внутреннего сгорания.

Помимо этого, автопроизводитель до 2030 года планирует увеличить долю продаж электрокаров до 70%, при том что минимальный показатель в ЕС поставлен 60%.

Несмотря на полный переход на электрическую тягу, Volkswagen все еще инвестирует в разработку классических ДВС.

Напомним, о полном переходе на «зеленные» автомобили уже заявили американские концерны General Motors и Ford, а также Volvo и Jaguar.

Но самой первой должна стать компания Audi, которая намерена после 2026 года полностью прекратить выпускать новые модели с бензиновыми и дизельными моторами.

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