Кроссовер Honda Prologue выйдет через 2 года на платформе GM Ultium

Как оказалось, разработкой серийной версии нового кроссовера Honda займется совместно с General Motors.

В сети опубликовали подробности о модели с названием Honda Prologue. Так выяснилось, что кроссовер Honda Prologue выйдет через 2 года, а создан он будет на платформе GM Ultium.

Если платформа будет заимствована от американской компании, то дизайн создадут специалисты Honda, а также будут использоваться фирменные системы безопасности компании.

После выхода этого кроссовера, планируется запуск подобного автомобиля только под брендом Acura.

Созданный совместно с General Motors кроссовер будут продавать только на рынке США, но позднее в компании обещают разработать свой электрокар на платформе e:Architecture, и он уже будут глобальным.