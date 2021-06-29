Новый недорогой электромобиль для Европы от Tesla выпустят в 2023 году

В 2023 году Tesla на европейском рынке начнет продажи своего самого дешёвого электрокара.

Предположительно он будет носить название Model 2, и в ЕС модель составит конкуренцию Volkswagen ID.3, Nissan Leaf и Kia Niro.

Как пишет портал Autocar, электрокар Model 2 будет стоить от 23 тыс. евро, а это в два раза дешевле чем самый доступный вариант Model 3, который сейчас в Европе предлагают минимум от 47 тыс. евро.

По имеющейся информации, Model 2 будет хэтчбеком, причем его будут производить в ЕС и Китае, но эти модели будут очень сильно отличатся.

По предварительным данным, бюджетный электрокар от Tesla будет способен проезжать от 200 до 450 км в зависимости от аккумулятора.