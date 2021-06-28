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В Германии показали 816-сильный электромобиль стоимостью от 1 млн евро

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Немецкая компания E-Legend показала свой новый электрокар, который представляет собой электрический вариант ралли-кара Audi Sport Quattro S1.

Новинка получила название EL1 и электрическую силовую установку с тремя электродвигателями. Последние будут питаться от аккумулятора емкостью 90 кВт-ч с возможностью быстрой подзарядки.

Такая же батарея установлена в Porsche Taycan. Мощность силовой установки составляет 816 лошадиных сил, и с ней электромобиль разгонится до первой сотни за 2,8 секунды, тогда как до 200 км/ч ему потребуется менее 10 секунд.

Заявленный запас хода составляет 400 км. E-Legend планирует выпустить всего 30 экземпляров EL1, стоимостью от 1 млн евро или 86,2 млн рублей.

В Германии показали 816-сильный электромобиль стоимостью от 1 млн евро В Германии показали 816-сильный электромобиль стоимостью от 1 млн евро В Германии показали 816-сильный электромобиль стоимостью от 1 млн евро В Германии показали 816-сильный электромобиль стоимостью от 1 млн евро В Германии показали 816-сильный электромобиль стоимостью от 1 млн евро

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