Автомобильный завод УАЗ представил дом на колесах на базе УАЗ «Профи»

Компания УАЗ подготовила «дом на колесах» на базе грузовика «Профи», фотографию новой модели опубликовали в социальной сети Instagram.

Снимок представительство подписало: «в обозримом будущем» появится возможность отправиться в путешествие на таком автомобиле».

Технические данные будущей новинки пока не раскрывают, также точно неизвестно, когда она станет доступна для заказа.

Известно, что кузов жилой части изготовили из стеклопластика, в котором есть трансформирующийся диван, кухня, подъёмная кровать и санузел с душем.

Предположительно технически новый УАЗ не изменился. Он будет приводиться в движение 2,7-литровым 150-сильным мотором с пятиступенчатой механической коробкой передач.