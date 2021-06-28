Aston Martin представил трековый гиперкар Valkyrie AMR Pro с ДВС на 1000 л.с

Компания Aston Martin подготовила новую версию своего гиперкара AMR Pro, который создавался на базе автомобиля для WEC.

Aston Martin представил трековый гиперкар Valkyrie AMR Pro с двигателем 1000 лошадиных сил и динамикой «на уровне болидов Формулы-1».

Выпущенная экстремальная версия будет произведена ограниченным тиражом. Как сообщили в компании. Такая модификация будет собрана в количестве 42 экземпляров, из которых два прототипа.

Поставки серийных машины обещают организовать в четвертом квартале текущего года. Создавали Valkyrie AMR Pro на шасси, разработанном Aston Martin, Red Bull Advanced Technologies и Multimatic, которое отличается увеличенной длиной и шириной.

В сравнении с обычным Valkyrie новинка по заявлению производителя, генерирует в два раза больше прижимного усилия. В движение спорткар приводится мотором Cosworth V12 6.5.

Его мощность составляет 1014 л.с., а для снижения массы было принято решение убрать гибридную составляющую. Динамические характеристики новинки не раскрываются, но было заявлено, что планируется на Valkyrie AMR Pro пройти трассу Ле-Мана за 3 минуты и 20 секунд.