Почему стоит купить Лада-Гранта

Лада Гранта уже не один год занимает лидирующие позиции на отечественном рынке в сегменте доступного «народного автомобиля». Высокая популярность этой серии у российских автолюбителей объясняется несколькими факторами, а именно:

достойными техническими характеристиками;

доступной ценой;

разнообразными вариантами комплектации;

приличными ходовыми качествами;

частыми обновлениями.

За годы производства этой модели АвтоВАЗ выпустил уже несколько линеек Гранта и все они хорошо продавались. Среди большого разнообразия этих машин наиболее востребованными являются варианты в кузове седан.

Сейчас цена ЛАДЫ Гранты седан ниже чем стоимость зарубежных аналогов поэтому многие люди останавливают на ней свой выбор. Давайте рассмотрим, что же делает Лада Гранта столь востребованной на отечественном рынке.

Технические параметры

Первое и самое важное преимущество Лада Гранта перед одноклассниками — это цена. По этому показателю у машины нет конкурентов. Так сейчас официальный дилер Лады в СПб предлагает своим клиентам приобрести данную модель в стандартной комплектации по цене 400-420 тысяч рублей. Понятно, что машина с пробегом обойдется покупателю на порядок дешевле. При этом нужно сказать, что не только низкая цена стала причиной популярности этого авто. Важными факторами также являются универсальность, хорошие эксплуатационные свойства, комфортабельность. Водители, которые много времени провели за рулем Лада Гранта давно обратили внимание что эта машина одинаково уверенно ведет себя на городской дороге, междугороднем шоссе, грунтовке.

Среди других важных плюсов модели пользователи и специалисты выделяют следующие параметры:

есть возможность выбрать машину с разными моторами (первый 87 л.с, второй 106 л.с);

разными коробками передач 5МТ, 4АТ, 5АМТ;

багажник имеет большой объем 520Л, при сложенных сиденьях его можно довести до 815Л;

в салоне удобные сиденья;

на панели есть большой выбор приборов в том числе есть возможность послать оповещение при чрезвычайной ситуации;

качественная тормозная система ABS+BA;

машина устойчива в заносах.

Многие автолюбители указывают на хорошие ходовые качества и отзывчивость этой модели. При необходимости покупатели может заказать машину с дополнительными аксессуарами.

Где можно купить Лада Гранта

Сейчас купить Лада Гранта лифтбек в Санкт-Петербурге все заинтересованные лица могут на странице официального дилера. Опытные менеджеры проведут для клиента консультацию и помогут с выбором конкретного автомобиля, который будет максимально соответствовать требованиям заказчика.