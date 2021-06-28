Монтаж шумоизоляции на автомашину позволяет воспрепятствовать проникновению внутрь ее салона шумов снаружи. Благодаря этому комфортность езды существенно повышается. Особенно заметно проявляются результаты данного мероприятия для недорогих авто.
Порядок действий
Недорогие автомашины по большей части изготавливаются из материалов, которые не способны обеспечить требуемую степень защиты от проникновения внутрь доносящихся извне посторонних звуков. Для обеспечения комфортного вождения необходимо добиться сохранения тишины в салоне, используя качественные звукоизоляционные материалы и высокотехнологичное оборудование. Шумоизоляция автомобилей Стоп-Шум предполагает поэтапное выполнение следующих работ:
- разбор багажника и салона авто;
- очистка поверхностей от загрязнений и их обезжиривание;
- проклейка звукоизоляционных и звукопоглощающих материалов;
- осмотр результата сделанных работ, устранение выявленных недочетов;
- сборка багажника и частей салона в обратной последовательности.
Высококачественное выполнение указанных работ предусматривает соблюдение ряда условий, в том числе:
- предоставление на произведенные работы продолжительной гарантии (не меньше десяти лет);
- применение комплектующих и звукоизоляционных материалов высокого качества;
- неукоснительное выполнение всех технологических требований;
- индивидуальный подход ко всем клиентам в соответствии с их пожеланиями и предпочтениями;
- полная незаметность следов предшествующей разборки.
Позитивные эффекты, достигаемые благодаря шумоизоляции автомашины
В результате шумоизоляции автомашины достигаются следующие эффекты:
- заметное ослабление шума и рост удобства вождения, так как в салоне автотранспортного средства во время езды можно расслышать даже шепот;
- повышение коррозиеустойчивости металлических элементов, достигаемое вследствие способности звукоизоляционных материалов задерживать воду;
- улучшение акустических свойств салона, что имеет большое значение для меломанов;
- сокращение теплопотерь и обеспечение благоприятных микроклиматических условий в салоне, что обеспечивается за счет теплоизолирующих качеств применяемых материалов.
Из всего вышесказанного следует, что шумоизоляция автотранспортного средства представляет собой очень полезное мероприятие и всецело оправдывает затраты денег и времени. Особенно это относится к комплексной шумоизоляции, предусматривающей проклеивание изолирующими материалами всего авто.