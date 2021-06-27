Плюсы сумки-тележки на колесах

Почти все семьи пользуются хозяйственными сумками. В последнее время высокую популярность завоевала сумка-тележка, оснащенная колесами. Если раньше ею пользовались преимущественно пожилые люди, то теперь при помощи такого средства тяжелые вещи переносят представители всех возрастных групп.

Основные особенности сумок-тележек

Для изготовления каркасов сумок-тележек используются легкие и прочные металлы – сталь и алюминий. Благодаря внедрению инновационных разработок появилась возможность изменить конструкцию колес и использовать для их изготовления новые материалы без увеличения веса тележек. Благодаря этому обеспечиваются высокая проходимость и износоустойчивость данных приспособлений. Сумка тележка на колесах способна вместить весьма объемные и тяжелые грузы, при этом их перемещение на дальние расстояния не вызывает больших трудностей. Классические сумки-тележки оснащаются двумя колесами, а у новых разновидностей данных изделий число колес составляет от четырех до шести. Благодаря этому обеспечивается плавность передвижения по любой поверхности и упрощается подъем по лестницам без приложения дополнительных усилий. Сумки делают из прочных и влагоустойчивых материалов, что в сочетании с надежными застежками предотвращает промокание и загрязнение грузов. Сумку можно снимать с рамы и стирать. Модели сумок-тележек с телескопическими ручками позволяют фиксировать их на любой подходящей высоте.

Основные преимущества сумки-тележки

Усовершенствование конструкции сумок-тележек привело к повышению их маневренности, удобства и вместительности. Благодаря этому выезды на дачу или походы в магазины с такими приспособлениями превратились в легкие прогулки. В число важнейших достоинства современных сумок-тележек входят следующие особенности:

Способность трансформации, в результате которой габариты конструкции значительно уменьшаются, что позволяет удобно ее перевозить в общественном транспорте без причинения беспокойства другим пассажирам.

Компактность, позволяющая хранить такие приспособления в небольших жилых помещениях.

Многофункциональность. Некоторые модели оснащены дополнительными элементами, например кармашками или раскладными стульчиками.

Вместительность, позволяющая перемещать объемные грузы на дальние расстояния.

Таким образом, сумки-тележки на колесах обладают множеством достоинств. Они используются не только в хозяйственных целях, но и в офисах и курьерских службах.