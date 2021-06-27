Большой и еще крупнее. Сравниваем Hyundai Tucson и Hyundai Palisade

При всей практичности кроссовера от управления им не стоит ждать ярких эмоций. Но у спортивного суббренда компании Hyundai с лаконичным названием N иное мнение. «Вождение автомобиля не может быть скучным, а с нашей компанией никогда и не будет», — утверждает вице-президент по менеджменту и автоспортивному направлению Тиль Вартенберг. Доказательство — новый спортивный кросcовер Kona N, уже пятая модель в линейке «заряженных» автомобилей концерна. Познакомимся? Поехали!

На вкус и цвет

Корейский дизайн не зря стал понятием нарицательным: если не уследить за полетом вдохновения восточного творца, может получиться «Хендай Кона». Многоэтажное нагромождение воздухозаборников, решеток, светодиодных фар, прорези в передней кромке капота, пластиковые накладки в цвет кузова, контрастные рейлинги на крыше — зрительно автомобиль вытянут вверх не хуже седельного тягача. Не отстает и задняя часть: высокий бампер с круглыми законцовками выхлопа, четыре блока оптики, разнесенные по высоте, два крыла спойлера с треугольником стоп-сигнала над стеклом граненой задней двери — такую феерию креатива точно ни с чем не спутаешь. Ладно бы речь шла о крупном внедорожнике, но автомобиль-то маленький!

Размеры (Д х Ш х В) — 4215 х 1800 х 1565 мм;

колесная база — 2600 мм;

снаряженная масса — 1510 кг для глобальных рынков, 1515 кг — для американского.

В палитре кроссовера семь цветов и тонкая красная линия, отчеркивающая кузов снизу. Но эклектичная внешность скрывает серьезную проработку кузова. Для повышения жесткости увеличено количество точек сварки, усилен каркас и доработаны стойки: прозрачный намек на нешуточную динамику модели.

Без компромиссов

В характере автомобиля — ни тени угодливости. Скоростной аппарат сухо диктует условия: единственный бензиновый турбомотор на 2 л, 8-ступенчатая РКПП с двойным «мокрым» сцеплением, исключительно передний привод, правда, с дифференциалом повышенного трения под электронным управлением для более комфортного прохождения скоростных виражей. Динамические характеристики машины:

мощность — 280 л. с., в пиковом режиме — 290 л. с.;

крутящий момент — 292 Н·м;

максимальная скорость — 240 км/ч;

разгон до 100 км/ч — 5,5 с.

При таких нагрузках коробку пришлось основательно доработать — как в механической части для повышения износостойкости, так и в электронной. Новый блок управления обеспечивает скоростную смену передач в одном из пяти режимов движения — Eco, Normal, Sport, N и пользовательский Custom. Плюс три алгоритма работы: базовый N Power Shift, гоночный N Track Sense Shift и пиковый N Grin Shift, на 20 секунд повышающий мощность авто до 290 л. с. с мгновенным переключением передач. Активируется он как по желанию самого водителя, так и по подсказке автомобиля перед опасными поворотами. Усиленное днище, заниженная подвеска, кованые диски на 19 дюймов — с такой машиной действительно не соскучишься.

Что наша жизнь? Игра!

Салон объединяет черты спортивного болида с мечтой фаната гоночных симуляторов. Глубокие ковшеобразные кресла, рукоятка ручного тормоза вместо клавиши, эргономичный рычаг селектора РКПП и металлические накладки на педали — сугубо спортивные атрибуты. Особенно хорош новый мультируль в коже с тремя цветными кнопками: красная отвечает за включение режима N Grin Shift, а две синие программируются на пользовательские настройки — решение, близкое к гениальному!

А вот передняя панель — окно в виртуальный мир. Дизайн компьютерной игры прослеживается в оформлении цифровой приборной доски с проекционным дисплеем и анимацией на 10-дюймовом сенсорном экране мультимедийной системы. Есть и откровенно геймерские мотивы типа гоночного секундомера, карты спортивной трассы с текущим положением машины и прочих виджетов; даже звук выхлопа можно настроить! Управлять (или играть?) можно с кнопок, экрана, через смартфон или голосовыми командами.

Впрочем, оторваться от реальности не дает полный набор систем безопасности: активный круиз-контроль с предотвращением фронтальных столкновений, определение автомобилей, пешеходов, велосипедистов и дорожных знаков, мониторинг «слепых зон» с контролем безопасности выхода, контроль состояния водителя и многое другое. Поэтому отвести душу за рулем получится лишь в безопасных пределах: недаром ездовые повадки авто доводились до идеала на трассе «Нюрбургринг».

Обратная сторона медали

Цены на Hyundai Kona N заявлены от 37 750 евро. Но не стоит спешить в банк за кредитом: до России кроссовер вряд ли доедет. Летом продажи начнутся в Европе, Северной Америке и на родине Хендай — в Южной Корее. Однако не все потеряно: в планах суббренда N до 2023 года 18 новых моделей, в том числе водородные и электромобили. Так что скучно не будет — уж об этом Hyundai позаботится.