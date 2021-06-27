Покупка Toyota Camry c пробегом

До недавних пор бизнес-седан Toyota Camry в России был самым продаваемым автомобилем в своем классе. Причины его успеха — строгий дизайн, удобные сиденья, хорошая шумоизоляция, качественные материалы и японская надежность. Неудивительно, что предложений купить Toyota c пробегом предостаточно на большинстве крупных площадок.

Toyota Camry на вторичном рынке

История этой модели начинается с 1993 года, когда более крупную экспортную версию Toyota Scepter назвали Camry и отправили покорять Запад. С того момента автомобиль обновляли не один раз, и он заслужил хорошую репутацию в России. В 2007 году в поселке Шушары уже функционировал сборочный завод по выпуску этой модели.

В настоящее время Тойота б у различных вариаций Camry в основном представлена тремя поколениями: седьмым (XV40, 2006-2011), восьмым (XV50, 2011-2018) и девятым (XV70, 2017-). Более старые версии бизнес-седана реже встречаются в хорошем состоянии в силу своего почтенного возраста. Давайте рассмотрим особенности перечисленных поколений.

7-е поколение (XV40, 2006-2011)

Toyota Camry 7-го поколения отличается энергоемкой подвеской и надежным 2,4-литровым двигателем, работающим длительный период времени без серьезных нарушений. Дорогие модификации поставлялись с 3,5-литровым агрегатом. Этот вариант пользуется меньшим спросом не только из-за прожорливости, но и из-за повышенного транспортного налога.

Многие владельцы хвалят Camry XV40 за качественное лакокрасочное покрытие. Сегодня можно встретить немало экземпляров этого автомобиля, на кузовах которых есть сколы при отсутствии заметной коррозии. Такой автомобиль можно приобрести как в первоначальном исполнении (2006-2009 гг.), так и в рестайлинговом (2009-2011 гг.).

Цена первого варианта составляет ориентировочно 600-800 тысяч рублей, обновленного — от 800 тысяч до миллиона. По возможности рекомендуется рассматривать рестайлинговую версию, однако и первый вариант не стоит сбрасывать со счетов — вполне может попасться хороший экземпляр по выгодной цене.

8-е поколение (XV50, 2011-2018)

За восемь лет Camry 8-го поколения дважды обновляли — в 2014 и 2017 годах. В любом варианте такой автомобиль считается крепким и выносливым. Разумеется, любую машину нужно обслуживать, тогда она будет служить долго и без серьезных поломок. Как и в случае с XV40, лучше рассматривать экземпляры с мотором объемом 2,4 литра.

При покупке Тойоты Камри 8-го поколения, как и любого другого автомобиля, важно обращать внимание на километраж, его соответствие году выпуска и общее состояние транспортного средства. В общем случае рекомендуется рассматривать варианты с пробегом, не превышающем 200 тысяч километров.

XV50 — это достаточно просторный и комфортный автомобиль, как правило, не требующий больших затрат на содержание. Умеренная стоимость запчастей — один из существенных доводов в пользу модели этого поколения.

Цена самой первой версии Camry XV50 составляет 1,1-1,3 млн рублей. Более новый вариант, выпускавшийся с 2014 по 2017 год, обойдется в 1,3-1,8 млн (сильно зависит от года выпуска и комплектации). Самые же новые экземпляры 8-го поколения, выпущенные в 2017 и 2018 годах, предлагают по цене от 1,4 до 2,0 млн рублей.

9-е поколение (XV70, 2017-сегодняшний день)

Toyota Camry 9-го поколения стала более спортивной. Это послужило плюсом для тех, кто ценит в автомобилях характер, и минусом для любителей максимального комфорта. По сути, бизнес-седан утратил привычную вальяжность и приобрел спортивные повадки.

Версию XV70 хвалят за улучшенную управляемость, традиционно вместительный салон, богатое техническое оснащение и широкий выбор по части двигателей и комплектаций. Экземпляры 2018 и 2019 года стоят около 1,6-2,6 млн рублей. Цены на рестайлинговый вариант (2020-2021 гг.) стартуют примерно с 2,4 млн.

Toyota Camry — подходящий кандидат на покупку, когда требуется вместительный и комфортный бизнес-седан. При бюджете от 0,6 до 2 млн рублей вполне можно найти хороший экземпляр автомобиля, который будет вас радовать не один год.