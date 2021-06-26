Автоводителей в РФ предупредили об опасности заправки машины с заведенным двигателем

На каждой заправке установлена табличка о запрете заправки автомобиля топливом с рабочим двигателем.

Игнорирование данного требования может привести к плачевным последствиям, а самым опасным и распространённым из них является возгорание автомобиля.

Как пишет «РГ», во время заправки может произойти возгорание паров топлива из бака, когда искра может появиться из глушителя транспортного средства.

Искры их выхлопной трубы автомобиля могут появляться по причине неисправной топливной или выхлопной систем.

Заправка во время рабочего ДВС также ведет к ускоренному износу топливного насоса, ведь если в баке есть осадок, то при поступлении под напором свежего топлива осадок поднимается и попадает в системы.

Еще могут возникать ошибки в блоке управления двигателем, из-за чего загорается сигнал Check Engine, и чтобы его погасить иногда приходится ехать на станцию технического обслуживания.

Также автовладельцам стоит учесть, что заведённый автомобиль на заправке очень часто привлекает внимание угонщиков.

Кражу они могут совершить, когда автовладелец пойдет расплачиваться на кассу и оставит транспортное средство возле колонки.