Главная » Новости

Оснащение нового кроссовера Kia Sportage раскрыли после закрытого показа

Просмотров 5 Опубликовано Обновлено

Компания Kia в Южной Корее проводила закрытую презентацию, в рамках которого показали обновленную версию кроссовера Kia Sportage.

Между тем на канале Dodo Tube после презентации появились подробности про новую генерацию ожидаемой новинки.

Оказалось, что в Южной Корее модель поступит в продажу уже 20 июля. Ее предложат в версии с гибридной установкой и турбированным двигателем. Речь идет об 1,6-литровом 180-сильном двигателе, и гибридной установке мощностью 230 л.с.

В салоне кроссовера предложат два 12,3-дюймоввых дисплея, один из которых это цифровая панель приборов, а второй будет относиться к мультимедийной системе. Они будут объединены под одним стеклом.

Внешность нового Kia Sportage выполнят в новой фирменной стилистике компании с названием Opposites United, то есть он получит дизайн в стиле недавнего Kia EV6.

Также уже известно, что Kia Sportage получит вседорожную версию X-Line, которая будет отличаться оформлением.

В основе кроссовера располагается платформа от нового Tucson. На глобальном рынке он будет доступен с бензиновыми и дизельными агрегатами, а также в полноценной гибридной модификации.

Оснащение нового кроссовера Kia Sportage раскрыли после закрытого показа Оснащение нового кроссовера Kia Sportage раскрыли после закрытого показа Оснащение нового кроссовера Kia Sportage раскрыли после закрытого показа Оснащение нового кроссовера Kia Sportage раскрыли после закрытого показа

kia Kia Sportage
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика