Оснащение нового кроссовера Kia Sportage раскрыли после закрытого показа

Компания Kia в Южной Корее проводила закрытую презентацию, в рамках которого показали обновленную версию кроссовера Kia Sportage.

Между тем на канале Dodo Tube после презентации появились подробности про новую генерацию ожидаемой новинки.

Оказалось, что в Южной Корее модель поступит в продажу уже 20 июля. Ее предложат в версии с гибридной установкой и турбированным двигателем. Речь идет об 1,6-литровом 180-сильном двигателе, и гибридной установке мощностью 230 л.с.

В салоне кроссовера предложат два 12,3-дюймоввых дисплея, один из которых это цифровая панель приборов, а второй будет относиться к мультимедийной системе. Они будут объединены под одним стеклом.

Внешность нового Kia Sportage выполнят в новой фирменной стилистике компании с названием Opposites United, то есть он получит дизайн в стиле недавнего Kia EV6.

Также уже известно, что Kia Sportage получит вседорожную версию X-Line, которая будет отличаться оформлением.

В основе кроссовера располагается платформа от нового Tucson. На глобальном рынке он будет доступен с бензиновыми и дизельными агрегатами, а также в полноценной гибридной модификации.