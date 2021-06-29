АВТОВАЗ выпускает автомобили LADA без мультимедиа и мультируля из-за нехватки микрочипов

Это вынужденная мера, так как автопроизводитель испытывает дефицит микрочипов используемых в производстве автомобилей.

Российский автопроизводитель в дилерские центы начал поставлять автомобили Lada без мультируля с функцией круиз-контроля и магнитолы.

Эти версии автомобилей представляются как новая комплектация «комфорт лайт», и она стоит на 10-13 тыс. рублей дешевле.

Новые комплектации предлагаются для моделей Vesta, Xray и Largus, и как оказалось новые версии были созданы в связи с нехваткой комплектующих.

Стоит отметить, что дефицит микрочипов наблюдается во всем мире, многие мировые автопроизводители вынуждены были остановить производство или пересматривать комплектации автомобилей, так как не было необходимых чипов.

По мнению экспертов, дефицит будет наблюдаться до следующего года.