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Компания Jeep представила самую хардкорную версию Jeep Wrangler

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Американский производитель внедорожников и кроссоверов представил Wrangler для сверхтяжелого бездорожья.

Новую модель разработали на базе Wrangler Rubicon, и как заявили в компании Jeep, их модель на рынке составит конкуренцию Ford Bronco с пакетом для бездорожья Sasquatch.

Специальная экстремальная версия Rubicon получила название Xtreme Recon. Полноценно модификацию представят на автосалоне в Чикаго, на этом же мероприятии будет озвучена и стоимость внедорожника.

Jeep Wrangler Rubicon Xtreme Recon получил 35-дюймовые специальные покрышки BFGoodrich K02, за счет которых дорожный просвет автомобиля увеличился до 328 мм.

Угол въезда в Xtreme Recon составляет 47,4 градуса, а съезда до 40,7 градуса. Помимо покрышек во внедорожнике установили новые амортизаторы, при этом моторная гамма и трансмиссия у будущей новинки осталась от обычного Rubicon.

Компания Jeep представила самую хардкорную версию Jeep Wrangler

jeep Jeep Wrangler Rubicon Xtreme Recon
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