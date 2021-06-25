Lexus выпустит спортивное купе Lexus UC на платформе Toyota GR 86

Lexus для выхода на рынок спортивных купе может использовать платформу актуального поколения спорткара Toyota GR 86.

По данным зарубежного издания Spyder7, премиальный автопроизводитель может назвать свою модель Lexus UC, а под ее капотом установят гибридную силовую установку на базе 2,4-литрового ДВС.

Речь идет о двигателе, который сейчас устанавливается в Toyota GR 86 и Subaru BRZ, в этих автомобилях он выдает 235 л.с. и 250 Нм крутящего момента.

Пока не известно, какой именно гибрид получит Lexus UC, так как это может быть так называемый «мягкий» или подзаряжаемый.

Источник сообщает, что компания Lexus полностью адаптирует платформу GR 86, к тому же премиальное купе получит другие размеры. Длина Lexus UC составит 4500 мм.

Стоит отметить, что компания Lexus официально еще не объявляла о разработке купе, и пока даже нет предварительных данных о том, когда модель появится на рынке.