Компания JAC на российском рынке снова прекратила продажи своего кроссовера JAC S5, который ранее уходил с рынка по причине закрытия завода в Черкесске.

На этот раз китайский кроссовер JAC S5 снова покинул российский рынок из-за низкого спроса.

Как выяснил портал Wroom.ru, у некоторых дилеров еще есть в наличии кроссоверы, собранные на предприятии «СарыаркаАвтоПром».

В прошлом году модель была продана в количестве 134 экземпляров.

Он представлен в стране с двумя двухлитровыми моторами и только в переднеприводных модификациях. Его стоимость стартовала от 1 099 000 рублей.