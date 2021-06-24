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Peugeot повысил цены в РФ на кроссоверы и универсал Partner Crossway

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В июне несколько моделей марки Peugeot в России стали продавать дороже.

Изменение цен на три модели автопроизводителя заметили эксперты сайта «Цена Авто». Они выяснили, что Peugeot повысил цены в РФ на кроссоверы 3005 и 5008, а также универсал Partner Crossway.

Стоимость автомобилей выросла на 30-40 тыс. рублей. Отмечается, что Partner Crossway получит обновленные в большую сторону ценники уже второй раз за месяц.

У кроссовера 2008 появилась новая комплектация GT, за счет которой максимальная цена автомобиля выросла на 2,8%. Отмечается, что у кроссоверов 3008 и 5008 ценники последний раз меняли в апреле.

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