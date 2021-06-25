Главная » Новости

Обновленный седан Lexus LS вышел на российский рынок

Опубликовано Обновлено

Российский офис компании Lexus объявил о старте продаж своего флагманского седана LS.
На российском рынке стартовали продажи рестайлинговой версии Lexus LS, которая предлагается по цене от 7 147 000 рублей, причем она в отличие от дорестайлинговой модификации стала комфортнее и безопаснее.

Внешних изменений в Lexus LS минимум, в их числе измененный бампер и радиаторная решетка. Самые большие изменения коснулись электроники и комфорта.

Обновленный седан Lexus LS вышел на российский рынок

В салоне появился 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, причем она поддерживает платформы Apple CarPlay и Android Auto.

Была также перенастроена подвеска и добавлен улучшенный комплекс Lexus Safety System+. Помимо этого, появился электропривод люка, а лобовое стекло оснастили отражающим слоем инфракрасных лучей.

Обновленный седан Lexus LS вышел на российский рынок
В РФ базовая версия флагманского седана получила двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль комплекс безопасности Lexus Safety System+ и камеру кругового обзора.

В более богатой комплектации уже устанавливаются кресла с функцией массажа и четырхзонный климат-контроль. Под капотом японской модели устанавливается 3,5-литровый 325-сильный турбомотор.

Обновленный седан Lexus LS вышел на российский рынок

Также доступен 421-сильный агрегат с 10-ступенчатой автоматической коробкой и системой полного привода. Для полноприводной версии «четырехдверки» еще предложат версию F SPORT, у которой уже иной обвес и проекционный дисплей диагональю 245 дюймов.

Обновленный седан Lexus LS вышел на российский рынок

lexus Lexus LS
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика