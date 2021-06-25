Обновленный седан Lexus LS вышел на российский рынок

Российский офис компании Lexus объявил о старте продаж своего флагманского седана LS.

На российском рынке стартовали продажи рестайлинговой версии Lexus LS, которая предлагается по цене от 7 147 000 рублей, причем она в отличие от дорестайлинговой модификации стала комфортнее и безопаснее.

Внешних изменений в Lexus LS минимум, в их числе измененный бампер и радиаторная решетка. Самые большие изменения коснулись электроники и комфорта.

В салоне появился 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, причем она поддерживает платформы Apple CarPlay и Android Auto.

Была также перенастроена подвеска и добавлен улучшенный комплекс Lexus Safety System+. Помимо этого, появился электропривод люка, а лобовое стекло оснастили отражающим слоем инфракрасных лучей.



В РФ базовая версия флагманского седана получила двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль комплекс безопасности Lexus Safety System+ и камеру кругового обзора.

В более богатой комплектации уже устанавливаются кресла с функцией массажа и четырхзонный климат-контроль. Под капотом японской модели устанавливается 3,5-литровый 325-сильный турбомотор.

Также доступен 421-сильный агрегат с 10-ступенчатой автоматической коробкой и системой полного привода. Для полноприводной версии «четырехдверки» еще предложат версию F SPORT, у которой уже иной обвес и проекционный дисплей диагональю 245 дюймов.