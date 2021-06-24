В модельном ряду автопроизводителя появился еще один гибридный автомобиль, которым стало купе Ferrari 296 GTB.

Бренд Ferrari представил новое купе Ferrari 296 GTB с гибридным V6, причем эта модель стала первым дорожным автомобилем, оснащенным шестицилиндровым мотором.

Ранее такой двигатель устанавливали в спортивные авто или формульные болиды. Как заявляют в компании, до первой сотни купе разгонится за 2,9 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 330 км/ч.

Мощность ДВС составляет 663 л.с., а электродвигатель MGU-K имеет отдачу 167 л.с. суммарная отдача установки составляет 830 л.с. при 740 Нм, а в качестве трансмиссии используется 8-скоростная роботизированная коробка передач.

Аккумулятор имеет емкость 7,45 киловатт-часа, а пополнить запас хода можно от обычной сети. Оценили новинку Ferrari 296 GTB в 269 000 евро или 23,2 млн рублей.

При желании предлагается заказать пакет Assetto Fiorano, где будут настроенные под трек амортизаторы Multimac, закрылки на переднем бампере, позволяющие дать 10 кг прижима, а также у автомобиля появятся элементы из карбона. С таким пакетом стоимость купе составит уже 302 000 евро или около 26 млн рублей.