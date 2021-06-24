Два мушкетера. Mitsubishi выпустит две новые модели на базе Renault

У японского концерна последнее время не слишком много поводов для оптимизма. Продажи падают, модельный ряд теряет популярность, теснят конкуренты, а тут еще и кризис на фоне пандемии. Но младший член альянса Renault-Nissan-Mitsubishi не унывает: на дороги Европы вскоре выйдут две новые модели, в генах которых — задиристый галльский характер и японская уравновешенность. Какими будут японо-французские автомобили, читайте в нашем обзоре.

На войне как на войне

Надо признать, на идею совместного производства японцы пошли не от хорошей жизни. В свое время «Три бриллианта» заслуженно входили в элиту мировой автопромышленности: мощная конструкторская база, блистательные победы в автоспорте, среди которых 12 титулов победителей ралли «Париж — Дакар», сеть филиалов по всему миру и целая плеяда знаковых моделей позволяли смотреть на французов с чувством превосходства.

Но в начале XXI века ситуация изменилась. К наступлению эры кроссоверов концерн оказался не готов: первый Outlander увидел свет лишь в 2001 году, когда рынок уже принадлежал мегауспешным Toyota RAV4 и Honda CR-V. Не слишком впечатляющие успехи в автоспорте на фоне общего падения интереса к гонкам, крайне спорные решения высшего руководства и сложная ситуация на авторынке в целом вызвали стремительный отход с завоеванных позиций.

В результате на конец 2020 года потери компании составили почти 3 миллиарда долларов, а ее доля даже на домашнем внутрияпонском рынке снизилась в два раза — с 4,3 до 2,1 %. Так что главная задача нового главы марки Такао Като — сократить расходы минимум на 20 %, серьезно пересмотреть маркетинговый подход и модельный ряд, технические решения которого будут еще сильнее унифицированы с другими автомобилями альянса. Что поделать: на войне бывают не только победы.

«Но умнице Фортуне, ей-богу, не до вас…»

А пока при всем уважении к былым заслугам основные задачи концерна в альянсе ограничили рынками Юго-Восточной Азии, Новой Зеландии и Австралии — там у Mitsubishi традиционно самые сильные позиции с долей рынка до 10,6 %. Африканский, ближневосточный и южноамериканский сегменты компания будет осваивать в сотрудничестве с Nissan: разработку и сборку моделей поручено вести совместным предприятиям. Китай и Северная Америка останутся в сфере интересов бренда, но затраты на их освоение будут сильно сокращены. А вот из Европы японцы уходят — продажа новых моделей там не планируется, поэтому деятельность продлится лишь на время существования нынешнего модельного ряда.

Да и предложить Старому Свету марке практически нечего: внедорожники и седаны потеряли популярность, а рынок кроссоверов перенасыщен. У Renault позиции гораздо прочнее, поэтому новые модели будут иметь французские корни. На долю Mitsubishi досталась разработка подзаряжаемых гибридов по плану Small but Beautiful — почти русское «мал, да удал».

Пора-пора-порадуемся?..

И все-таки интрига осталась. Совсем уходить с европейских дорог марка не собирается и явно рассчитывает на скорый реванш. Поэтому, несмотря на французские платформы и технологии, модели для Европы будут иметь ДНК Митсубиси и продаваться через дилерскую сеть бренда. Вопрос лишь в том, какие это будут модели, — и насколько сильно будет выражена такая генетика.

Благо вариантов хватает: недавно японцы объявили о возобновлении производства Lancer на платформе Renault Megane. Готов к продажам обновленный Eclipse Cross. Нет информации о дальнейших планах на свежий Outlander, американский дебют которого состоится осенью этого года. А возможно, это будут какие-то другие автомобили, вероятнее всего, кроссоверы или хетчбэки — самые популярные семейства у европейских покупателей. Ждать осталось недолго: выход моделей запланирован уже на 2023 год.

Кстати, российский дилер Митсубиси выделен в отдельное подразделение, поэтому поклонников марки ждет уникальная возможность сравнить чисто японский и совместный путь развития. Так что ждем заочной дуэли «самураев» и «мушкетеров» — богатство выбора нам только на пользу!