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Honda первой среди японских автобрендов заменит свой модельный ряд электрокарами

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В текущем году от многих производителей уже прозвучали заявления по поводу полного перехода на электрические силовые установки.

Но каждый это планирует сделать в разное время и постепенно.
Honda Motor намерена это сделать к 2040 году, причем компания к этой дате полностью прекратит выпускать модели с классическими агрегатами.

Стоит отметить, что на японском рынке сейчас доля электрокаров составляет всего 1%, при этом в Китае этот показатель уже 6%.

Honda Motor пока предлагает только одну модель на электрической тяге, и это Honda e, но через пару лет автопроизводитель планирует еще выпустить два кроссовера на электрической тяге.

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