Главная » Новости

Опубликован рейтинг самых часто угоняемых автомобилей в Москве в 2020 году

Просмотров 3 Опубликовано Обновлено

Представители МВД рассказали, автомобили каких марок чаще всего угоняли в столице в прошлом году.

О самых угоняемых автомобилях со ссылкой на столичный главк МВД сообщили журналисты «Вечерней Москвы».

Так, возглавляют опубликованный рейтинг самых часто угоняемых автомобилей в Москве в 2020 году марка «Киа», «Хэндэ» и ВАЗ.

Машины этих марок лидируют по частоте угонов в столице второй год подряд. Также самыми угоняемыми в прошлом году были модели брендом «Мерседес», «Тойота» и «Форд».

Было добавлено, что предпочтения автоугонщиков соотносятся со спросом на автомобильном рынке. Как и ранее угоны автомобилей совершают с целью их дальнейшей разборки или по заказу.

Еще отмечается, что угонщики стали терять интерес к тем машинам, в которых противоугонные системы стали существенно сложнее.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика