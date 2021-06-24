Опубликован рейтинг самых часто угоняемых автомобилей в Москве в 2020 году

Представители МВД рассказали, автомобили каких марок чаще всего угоняли в столице в прошлом году.

О самых угоняемых автомобилях со ссылкой на столичный главк МВД сообщили журналисты «Вечерней Москвы».

Так, возглавляют опубликованный рейтинг самых часто угоняемых автомобилей в Москве в 2020 году марка «Киа», «Хэндэ» и ВАЗ.

Машины этих марок лидируют по частоте угонов в столице второй год подряд. Также самыми угоняемыми в прошлом году были модели брендом «Мерседес», «Тойота» и «Форд».

Было добавлено, что предпочтения автоугонщиков соотносятся со спросом на автомобильном рынке. Как и ранее угоны автомобилей совершают с целью их дальнейшей разборки или по заказу.

Еще отмечается, что угонщики стали терять интерес к тем машинам, в которых противоугонные системы стали существенно сложнее.