В последние годы внедорожники приобретают все большую популярность на российском рынке. Особенно это относится к моделям, хорошо адаптированным к местным дорожным условиям, включая Skoda Karoq.

Общий обзор авто

Кроссовер Skoda Karoq построен на модульной основе MQB, которая используется в Superb, Kodiaq и Octavia. Он считается преемником модели Skoda Yeti, но не позиционируется производителем в качестве второго поколения. Название Karoq составлено из алеутских слов Kaa’Raq («автомобиль») и Ruq («стрела»). Несмотря на небольшую длину Карок, его колесная база равна 2638 миллиметрам. В отличие от Skoda Yeti, кроссовер Skoda Karoq имеет более просторный салон и достаточно вместительный багажник. Большинство версий, предназначенных для европейского рынка, являются переднеприводными, однако имеются и полноприводные варианты. Подробную информацию можно получить по ссылке https://agat-viktoria.ru/models/karoq. Модельный ряд моторов включает в себя бензиновые турбодвигатели объемом 1,0 л и 1,5 л, а также дизельные двигатели объемом 1,6 л и 2 л разной мощности. Автомобиль оснащается шестиступенчатой механической КПП и семиступенчатой роботизированной КПП типа DSG. КПП-робот доступна в двух версиях – DQ381 (для автомобиля 4х4) с «мокрым» и DQ200 с сухим (для автомобиля 4х2) сцеплением. Салон Шкода Карок выглядит очень интересно, в особенности в топовом исполнении.

Плюсы авто

Хотя в России чешский внедорожник еще не успел получить широкое распространение, в нескольких европейских государствах он уже сумел стать очень популярным. Среди главных преимуществ кроссовера Шкода Карок владельцы отмечают следующие особенности:

довольно вместительный багажник, что обеспечивается за счет хорошо продуманной конструкции автомобиля, поскольку сам он имеет компактные габариты;

удобные кресла;

экономичный расход горючего;

стильный и современный экстерьер;

энергоемкость подвески, обеспечивающая комфорт водителя и пассажиров;

хорошая оснащенность даже в стандартной комплектации;

простота управления;

высококачественные, хотя и недорогие материалы отделки интерьера;

сравнительно недорогое техобслуживание;

неплохая звукоизоляция.

Среди недостатков Шкода Карок автомобилисты отмечают не очень удачную эргономику салона и маркость пластика, которым отделан интерьер. Эти изъяны компенсируются высокой надежностью кроссовера, которая в целом характерна для машин данного производителя.