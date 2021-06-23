Исследованием занимались специалисты страхового портала Car Insurance из ОАЭ.

Они решили выяснить, какими автомобилями чаще всего интересуются пользователи видеохостинга YouTube.

В результате был опубликован ТОП-10 самых популярных автомобилей на YouTube, в котором оказалось сразу четыре модели от марки Tesla. Так, лидером по числу запросов оказался Tesla Model 3 – 3,4 млн поисковых запросов за год.

Tesla Roadster находится на второй строчке с показателем 1,8 млн запросов. Стоит отметить, что этот электрокар еще не поступил в серийное производство, но вызвал немалый интерес. В тройке лидеров оказался Toyota Supra.

В первой пятерке числятся Honda Civic и Lamborghini Aventador, а следом за ними в список вошли Mazda3, Audi R8, BMW i8, Tesla Model X и Model S. Среди марок лидерами оказались Tesla, Lamborghini, Ferrari, BMW, Audi, Bugatti, Porsche, Mini, Jaguar и Rolls-Royce.