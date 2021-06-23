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Компания Geely анонсировала спортивную версию кросс-купе Tugella S

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Китайская компания распространила в сети изображения, анонсируя выход спортивного варианта кроссовера Xingyue.

Под этим названием на китайском рынке продается известный у нас Tugella. У этой модели скоро появится версия с приставкой к названию S.

Такая модификация будет отличаться спортивными элементами во внешности и салоне, при этом существенных отличий от обычного варианта не будет.

Получит ли кроссовер такой вариант в России, пока не сообщается.

В Китае новинка выйдет в продажу во второй половине года, а главными конкурентами названы Haval F7x и Changan CS85 Coupe. Технически Tugella S не будет отличаться от обычной модели.

Компания Geely анонсировала спортивную версию кросс-купе Tugella S Компания Geely анонсировала спортивную версию кросс-купе Tugella S

geely Geely Tugella S
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