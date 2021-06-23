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Компания Infiniti представила кроссовер QX60 следующего поколения

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На рынок Северной Америки кроссовер нового поколения выйдет до конца этого года, а о сроках выход на рынки других стран компания умолчала.

Компания Infiniti представила кроссовер QX60 следующего поколения, опубликовав подробности и изображения новинки.

Создавали автомобили на той же платформе, что и у предшественника, но как отмечает производитель, основа была модернизирована и доработана. Также кроссовер отличается новым дизайном кузова, а также появлением двухцветной окраски кузова.

Компания Infiniti представила кроссовер QX60 следующего поколения

В продаже новый QX60 будет представлен в 7- и 8-местной модификации. Салон полностью переработали и теперь там есть панель приборов с проекционным дисплеем, а также новая мультимедийная система. В списке оснащенности заявлено множестве современных систем и функций, включая «полуавтопилот» ProPilot.

В движение кроссовер будет приводиться бензиновым 3,5-литровым ДВС, пару которому составит 9-скоростной автомат и полноприводная система. Водителю будут доступны такие режимы работы как Standard, Eco, Snow, Sport и Personal.

Компания Infiniti представила кроссовер QX60 следующего поколения

Компания Infiniti представила кроссовер QX60 следующего поколения

Компания Infiniti представила кроссовер QX60 следующего поколения Компания Infiniti представила кроссовер QX60 следующего поколения Компания Infiniti представила кроссовер QX60 следующего поколения

infiniti Infiniti QX60
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