На рынок Северной Америки кроссовер нового поколения выйдет до конца этого года, а о сроках выход на рынки других стран компания умолчала.

Компания Infiniti представила кроссовер QX60 следующего поколения, опубликовав подробности и изображения новинки.

Создавали автомобили на той же платформе, что и у предшественника, но как отмечает производитель, основа была модернизирована и доработана. Также кроссовер отличается новым дизайном кузова, а также появлением двухцветной окраски кузова.

В продаже новый QX60 будет представлен в 7- и 8-местной модификации. Салон полностью переработали и теперь там есть панель приборов с проекционным дисплеем, а также новая мультимедийная система. В списке оснащенности заявлено множестве современных систем и функций, включая «полуавтопилот» ProPilot.

В движение кроссовер будет приводиться бензиновым 3,5-литровым ДВС, пару которому составит 9-скоростной автомат и полноприводная система. Водителю будут доступны такие режимы работы как Standard, Eco, Snow, Sport и Personal.