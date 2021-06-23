Dacia представила обновлённый кроссовер Duster 2022 модельного года

Dacia для европейского рынка представила обновленную версию кроссовера Duster. Компания обновила второе поколение модели, которая только недавно поступила в продажу в РФ.

Европейская версия Dacia Duster получила как внешние, так и технические изменения. В кроссовере теперь есть Y-образные дневные ходовые огни, интегрированные в головную оптику. Такое решение ранее можно было увидеть в третьем поколении Logan и Sandero.

Помимо этого, для кроссовера разработаны новые колесные диски на 16 и 17 дюймов, причем все модели дисков были испытаны в аэродинамической трубе.

В салоне обновленного Duster стали устанавливать мультимедийную системы с экраном до 8-дюймов и поддержкой платформ Android Auto и Apple CarPlay

Главным техническим изменением стала 6-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями, но она будет доступна только с 1,3-литровым 150-сильным турбомотором и передним приводом.



В Европе новый Dacia Duster появится в сентябре 2021 года. Цены на кроссовер объявят ближе к старту продаж.