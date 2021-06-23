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Dacia представила обновлённый кроссовер Duster 2022 модельного года

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Dacia для европейского рынка представила обновленную версию кроссовера Duster. Компания обновила второе поколение модели, которая только недавно поступила в продажу в РФ.
Европейская версия Dacia Duster получила как внешние, так и технические изменения. В кроссовере теперь есть Y-образные дневные ходовые огни, интегрированные в головную оптику. Такое решение ранее можно было увидеть в третьем поколении Logan и Sandero.

Dacia представила обновлённый кроссовер Duster 2022 модельного года

Помимо этого, для кроссовера разработаны новые колесные диски на 16 и 17 дюймов, причем все модели дисков были испытаны в аэродинамической трубе.

В салоне обновленного Duster стали устанавливать мультимедийную системы с экраном до 8-дюймов и поддержкой платформ Android Auto и Apple CarPlay

Главным техническим изменением стала 6-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями, но она будет доступна только с 1,3-литровым 150-сильным турбомотором и передним приводом.

Dacia представила обновлённый кроссовер Duster 2022 модельного года
В Европе новый Dacia Duster появится в сентябре 2021 года. Цены на кроссовер объявят ближе к старту продаж.

Dacia представила обновлённый кроссовер Duster 2022 модельного года Dacia представила обновлённый кроссовер Duster 2022 модельного года Dacia представила обновлённый кроссовер Duster 2022 модельного года Dacia представила обновлённый кроссовер Duster 2022 модельного года

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