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Новые легковушки подорожали в РФ в среднем на 7% в 1 полугодии 2021 года

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Опрос автомобильных дилеров показал, насколько в этом году уже подорожали новые машины на российском рынке.

С представителями автосалонов пообщались журналисты «Коммерсантъ», которые выяснили, что новые легковушки подорожали в РФ в среднем на 7% в 1 полугодии 2021 года.

При этом ожидается, что это не предел и стоимость автомобилей продолжит расти. Оказалось, что сильнее всех прибавили в цене автомобили премиального сегмента, где удорожание достигает 20%.

Цены растут в том числе и из-за дефицита авто, вызванного нехваткой комплектующих, которая наблюдается по всему миру.

Если говорить об изменении цен на авто в первом квартале, то в зависимости от марки, показатель меняется. Например, модели Volkswagen прибавили в цене 5-9%, а Hyundai, KIA и Volvo подорожали до 10%. У Mercedes-Benz модельный ряд прибавил в среднем 2%, а у Suzuki – 4,5-5,5%.

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