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Китайская компания GAC показала кроссовер GAC GS8 следующего поколения

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GAC раскрыла внешность второго поколения своего флагманского кроссовера GS8. Его рассекретили на официальных изображениях, а также были раскрыли некоторые характеристики.

GAC GS8 полноценно будет представлен в ближайшее время, но уже известно, что модель создана на платформе GPMA и в сравнении с первым поколением внедорожник вырос в размерах.

Длина второго поколения составит 4980 мм, ширина — 1950 мм, а размер колесной базы — 2920 мм.

Китайская компания GAC показала кроссовер GAC GS8 следующего поколения

Новое поколение во всех основных комплектациях включая базовую будет предлагаться с третьим рядом сидений.

Второе поколение GAC GS8 получило брутальную внешность и сложную головную оптику с рельефным бампером и большими воздухосборниками.

Китайская компания GAC показала кроссовер GAC GS8 следующего поколения

По слухам, под капотом GAC GS8 будут устанавливать гибридную силовую установку от компании Toyota. Ее суммарная мощность составит 252 л.с. и 390 Нк крутящего момента.

На китайском рынке новый GAC GS8 поступит в продажу осенью 2021 года. На российском рынке сейчас предлагается первая генерация GAC GS8, ее можно купить по цене от 2 098 000 рублей.

Китайская компания GAC показала кроссовер GAC GS8 следующего поколения

gac GAC GS8
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