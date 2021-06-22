Китайская компания GAC показала кроссовер GAC GS8 следующего поколения

GAC раскрыла внешность второго поколения своего флагманского кроссовера GS8. Его рассекретили на официальных изображениях, а также были раскрыли некоторые характеристики.

GAC GS8 полноценно будет представлен в ближайшее время, но уже известно, что модель создана на платформе GPMA и в сравнении с первым поколением внедорожник вырос в размерах.

Длина второго поколения составит 4980 мм, ширина — 1950 мм, а размер колесной базы — 2920 мм.

Новое поколение во всех основных комплектациях включая базовую будет предлагаться с третьим рядом сидений.

Второе поколение GAC GS8 получило брутальную внешность и сложную головную оптику с рельефным бампером и большими воздухосборниками.

По слухам, под капотом GAC GS8 будут устанавливать гибридную силовую установку от компании Toyota. Ее суммарная мощность составит 252 л.с. и 390 Нк крутящего момента.

На китайском рынке новый GAC GS8 поступит в продажу осенью 2021 года. На российском рынке сейчас предлагается первая генерация GAC GS8, ее можно купить по цене от 2 098 000 рублей.