К 2025 году модельный ряд французской марки в России пополнится несколькими новинками, основой для которых станет платформа CMF-B.

Как ранее стало известно, Renault выпустит четыре новинки до 2025 года, включая и новую модель С-класса.

Как выяснили журналисты Autonews.ru, ссылаясь на президента АВТОВАЗа и генерального директора по операциям Renault в России и СНГ Николя Мора, новые модели Renault на базе CMF-B начнут выпускать на мощностях АВТОВАЗа.

О каких конкретно автомобилях идет речь пока не сообщается.

Между тем ранее Renault в России запатентовала внешность седана Logan и хэтчбека Sandero нового поколения, которые создавались на упрощенной версии платформы CMF — CMF-B. Эта же основа будет использоваться в моделях марок Dacia и LADA.